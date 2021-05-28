Єдиний син Софії Ротару потрапив під удар стихії: "Небо плаче..."

Син легендарної співачки Софії Ротару показав, як потрапив під грозу

Руслан Євдокименко є єдиним сином Софії Ротару. 51-річний чоловік з дружиною Світланою виховав двох дітей-Софію та Анатолія. Відомо, що Євдокименко має улюблене хобі - мотоцикли. Часто в мережі він публікує фото і відео з "залізними друзями". Євдокименко активно веде соціальні мережі, де ділиться найбільш інтеерсними моментами свого життя.

Як пише Politeka.net, син Ротару на сторінці в Instagram в розділі сторіз показав, що пересів зі свого улюбленого мотоцикла в більш комфортний автомобіль. У такому транспорті і гроза не страшна.

Руслан Євдокименко зафіксував грозу, під яку потрапив у Києві. На фото видно, що чоловік сидить у кріслі водія. Лобове скло машини залито водою. Автомобіль стоїть в заторі, ось і з'явилася можливість показати грозу в столиці.

"Небо плаче...",- написав він.

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Відзначимо, син Софії Ротару Руслан Євдокименко вже протягом довгого часу захоплюється мотоциклами. При чому він це робить на досить професійному рівні. Тому що їх ремонтом і модернізацією займається сам. Для цього заняття у нього є спеціально обладнаний гараж.

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Також Politeka писала, що Софія Ротару з невісткою-блондинкою здивували зовнішнім виглядом на спільному фото.