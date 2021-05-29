У мережі з'явилося кумедне відео з Андрієм Данилко на сцені минулого Нацвідбору на Євробачення

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці, присвяченій відомій співачці Тіні Кароль, опублікували кумедне відео, на якому видно зухвалу витівку Андрія Данилка. Як модно помітити, це відбувалося на сцені Національного відбору на Євробачення, в якому Кароль і Данилко сиділи в журі.

Ролик починається з того, що Тіна витончено піднімається на сцену із залу, їй галантно подає руку ведучий Сергій Притула. Потім співачка почала дружньо обніматися з Данилко, який в якийсь момент грайливо помацав її за сідниці. Це викликало награно бурхливу реакцію Кароль, вона його відштовхнула і змахнула рукою, відганяючи від себе. Далі артистка опинилася біля Притули, і тут же заявила йому: "Тобі так не можна".

У підписі до відеоролика продублювали слова Кароль: "Тобі так не можна". А користувачі тут же почали активно обговорювати публікацію. "Тільки одному так можна", "Що за шоу або передача?", "Данилко взагалі дає ... нічого що це народна артистка, як мінімум? Це в принципі дивно, але і по відношенню до Тіні так тим більше. Не розумію зовсім", - пишуть в коментарях.

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