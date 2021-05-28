Дмитро Комаров, ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт", показав свій відпочинок з дружиною Олександрою Кучеренко

Як повідомляє Politeka.net, кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Хочете на Мальдіви, але щоб без перельоту і дешево?) Щоб блакитна прозора вода, ідеально чистий пісок, дельфіни в 2 метрах від берега, і ваше житло на першій лінії в 5 метрах від теплої морської води? Щоб прокидатися і відразу стрибати в море?» - заінтригував телеведучий.

За його словами, все це знайшлося на українському острові Джарилгач. Візит на який можна буде побачити в найближчому випуску програми"Світ навиворіт". Острів знаходиться він недалеко від Скадовська в Херсонській області.

"Цей випуск особливий у всьому. По-перше, вперше я поїду в експедицію не один, а з дружиною. По-друге, вперше Саша Дмитрієв в експедиції залишить камеру і буде героєм програми, разом зі своєю сім'єю-дружиною Ірою і донькою Алісою.

Отже, сімейний відпочинок в наметах на райському безлюдному острові в Україні. Мрія? Ні. Реальність", - зазначив ведучий.

Комаров розповів, що полюбив це місце ще на початку 2000-х років. Тоді Джарилгач був абсолютно безлюдним.





"Ми їздили туди часто. Маяк, спроектований учнем самого Ейфеля, був у хорошому стані, ми влаштовували там фотосесії на плівкові Фотоапарати. Хто був на Джарилгачі зараз, просто не повірить, що тоді наші намети були біля Маяка єдиними. Сьогодні до маяка в сезон ходять великі пасажирські судна, людей дуже багато, а сам маяк в аварійному стані. Але природа і атмосфера залишилася незмінною-це рай. Враховуючи, що острів Джа довжиною 42 кілометри, то безлюдні місця все одно можна знайти. Українські "Мальдіви" - це рай на Землі" - стверджує Дмитро.

Користувачі Мережі вражені розповіддю і кадрами.

"Казково красиво😍і ви всі дуже красиві🔥", "про вельми вражаюче»," дуже круто, неймовірно красивий вигляд😍", - пишуть в коментарях.

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