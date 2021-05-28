Учасниця шоу "Х-Фактор" і "Голос країни-11" Марія Рак вперше відверто розповіла про своє розлучення
Марія Рак брала участь разом Дімою Монатіком у проекті "Х-Фактор", пише Politeka.net. З того часу пройшло 10 років, Монатік став мегазіркою, а кар'єру Рак назвати успішною не можна.
Три роки вона присвятила своєму синові, і сім'ї, але вирішила в підсумку повернутися на сцену. Подружжя в результаті розлучилося після 11 років відносин, і вже рік, як пара офіційно розлучилася.
У новому інтерв'ю на Ютуб-каналі Rostyslove Production Марія відверто розповіла про причини.
"Я пережила деяку жесть і я дійсно після цього досі оговтуюся", - поділилася співачка.
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За словами, артистки, з самого початку у них з чоловіком були "дивні" відносини, але через те, що вона була дуже закоханою, вона не брала до відома деякі факти.
Справжні проблеми почалися після початку війни в Україні. Коли Марія Рак і її чоловік, теж музикант, втратили роботу. Парі довелося жити на накопичені кошти.
"Коротко кажучи, саме фінансові негаразди і його невідповідність за сім'ю поклали початок тому, що все - нічого не вийде", - поділилася Рак, зізнавшись, що їй важко про це говорити досі.
За словами співачки, протягом усіх стосунків вона не відчувала підтримки від чоловіка, і завжди могла розраховувати тільки на себе. Коли у пари з'явилися борги, Марія прийняла рішення попрацювати на круїзному лайнері співачкою.
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