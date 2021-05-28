Фаворитка "Холостяка 11" Михайла Заливако Юлія "Зайка" вирішила стати актрисою, спробувавши себе в несподіваній ролі

Юлія Бельченко дуже швидко стала популярною в соціальній мережі Instagram. Дівчина запам'яталася завдяки тому, що з'явилася на знайомстві з "Холостяком" в костюмі зайця. Саме тому красуня і отримала прізвисько "Зайка".

Всі ефіри саме вона вважалася фавориткою, і їй пророкували перемогу. Коли виграла Ганна Богдан, піднялася хвиля хейта не тільки в бік переможниці, а й Михайла. Зараз Юлія пережила подію і навіть заявила, що спробує себе в новій ролі.

Вона повідомила, що знялася в епізоді популярного українського серіалу "кріпосна" , в якому одну з ключових ролей зіграла Ксенія Мішина-головна героїня першого сезону проекту " Холостячка":

"✔️Я дивилася всі серії т/с"кріпосна". Дуже сподобалася героїня Лідія Шефер у виконанні @misha.k.ua . Вона просто незрівнянна😍 хто ж міг подумати, що коли-небудь @stbserial запросять мене знятися в епізоді цього серіалу і стати частиною таких масштабних кінозйомок🎞», - пише Юлія.

Фанати прийшли в захват:

"Не дарма запросили, зовнішність справжньої аристократки, витончена; Крутоооо 😍 😍 😍 тільки через те, що ти там будеш я подивлюся❤; тепер кріпосну точно буду дивитися; бережися Мішина, буде дуже добре; конкурентка Ксюші; як це круто! Обожнюю цей серіал! З нетерпінням чекаю новий сезон. Юля, ти прекрасна!!😍 👏 🔥 ; Круто🔥 вам йде такий стиль😍; що тут думати, все на Холостяк і йдуть щоб кудись потрапити».

27-річна дівчина, нагадаємо, після свого епічного повернення на шоу (Михайло її вигнав в 9 - му ефірі, але повернув до фіналу) все ж не змогла здобути перемогу-не допомогло навіть визнання "Холостяку" в любові.

"На побаченнях у нас все було добре, але на наступний день я не розумів, що відбувається з твоїм настроєм, - в останній раз звернувся до неї Заливако, - і кожен раз мені доводилося заново починати наші відносини, тому що ти їх ускладнювала тим, що ти не говорила про свої переживання, про те, що ти відчуваєш, чого хочеш і чого не хочеш".

Нагадаємо, що Заливако після фіналу " Холостяка "несподівано пошкодував про свій вибір:" Я був не правий..."