Фаворитка "Холостяка 11" Михайла Заливако Юлія "Зайка" вирішила стати актрисою, спробувавши себе в несподіваній ролі
Юлія Бельченко дуже швидко стала популярною в соціальній мережі Instagram. Дівчина запам'яталася завдяки тому, що з'явилася на знайомстві з "Холостяком" в костюмі зайця. Саме тому красуня і отримала прізвисько "Зайка".
Всі ефіри саме вона вважалася фавориткою, і їй пророкували перемогу. Коли виграла Ганна Богдан, піднялася хвиля хейта не тільки в бік переможниці, а й Михайла. Зараз Юлія пережила подію і навіть заявила, що спробує себе в новій ролі.
Вона повідомила, що знялася в епізоді популярного українського серіалу "кріпосна" , в якому одну з ключових ролей зіграла Ксенія Мішина-головна героїня першого сезону проекту " Холостячка":
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"✔️Я дивилася всі серії т/с"кріпосна". Дуже сподобалася героїня Лідія Шефер у виконанні @misha.k.ua . Вона просто незрівнянна😍 хто ж міг подумати, що коли-небудь @stbserial запросять мене знятися в епізоді цього серіалу і стати частиною таких масштабних кінозйомок🎞», - пише Юлія.
Фанати прийшли в захват:
"Не дарма запросили, зовнішність справжньої аристократки, витончена; Крутоооо 😍 😍 😍 тільки через те, що ти там будеш я подивлюся❤; тепер кріпосну точно буду дивитися; бережися Мішина, буде дуже добре; конкурентка Ксюші; як це круто! Обожнюю цей серіал! З нетерпінням чекаю новий сезон. Юля, ти прекрасна!!😍 👏 🔥 ; Круто🔥 вам йде такий стиль😍; що тут думати, все на Холостяк і йдуть щоб кудись потрапити».
27-річна дівчина, нагадаємо, після свого епічного повернення на шоу (Михайло її вигнав в 9 - му ефірі, але повернув до фіналу) все ж не змогла здобути перемогу-не допомогло навіть визнання "Холостяку" в любові.
"На побаченнях у нас все було добре, але на наступний день я не розумів, що відбувається з твоїм настроєм, - в останній раз звернувся до неї Заливако, - і кожен раз мені доводилося заново починати наші відносини, тому що ти їх ускладнювала тим, що ти не говорила про свої переживання, про те, що ти відчуваєш, чого хочеш і чого не хочеш".
Нагадаємо, що Заливако після фіналу " Холостяка "несподівано пошкодував про свій вибір:" Я був не правий..."