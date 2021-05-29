Син хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, похвалився результатом своєї роботи

Грег Чапкіс народився і виріс в Україні, але вже давно проживає в США, в Сан-Франциско, де відкрив свою школу танців Chapkis Dance, передає Politeka.net.

В одному з інтерв'ю син Чапкіса розповів, що заснував свою компанію в 2004 році і зараз вона набрала популярність по всьому світу, є три філії в США, в Італії у сестри і у батька в Україні.

Про діяльність своєї компанії танцюрист розповідає в Instagram. Цього разу Грег опублікував відео танцювальної постановки.

"Подивіться кліп з одного з моїх занять в @centerstageohio Танці з @arielle_libertore і @itsrobbiesworld_ велике спасибі @mitchelfed за те, що повернув мене вчити, і ваша гостинність, і, звичайно ж, всіх танцюристів за те, що вони пішли на мої заняття 🔥 Не можу дочекатися, щоб повернутися», - написав він.

Грег Чапкіс захопив енергійним танцем.

"Дивовижно", " ти просто неймовірний Грег! Велике вам спасибі за те, що підібрали нас, і ми не можемо дочекатися, коли ви повернетеся, щоб отримати більше», «вражає», «не зрозумію звідки у тебе стільки енергії після всіх цих років», «О, так», - пишуть в коментарях.

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