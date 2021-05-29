Відома українська співачка-суперблондинка Оля Полякова розповіла про домагання за часів школи

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка ростить двох дочок, свого часу стала жертвою домагань, це сталося, коли вона вчилася в школі. Виявилося, що до майбутньої зірки виявляв нездоровий інтерес вчитель фізкультури, але вона не розповіла про це нікому, навіть власній мамі. Про це Оля розповіла в прямому ефірі у своєму Instagram, який провела з психологом і гендерним експертом Наталією Пашко.

За словами Полякової, вона впевнена, що з такими ситуаціями стикаються майже всі жінки і дівчата в різний період свого життя. І навіть зірки і відомі люди не виняток в цьому, причому не тільки жінки, а й чоловіки. У самої артистки цей неприємний досвід трапився в школі - до неї домагався вчитель фізкультури, але тоді вона це не усвідомлювала.

"Він помацав або це мені здалося? Напевно, здалося". Потім наступного уроку він знову підсаджує тебе [вгору], за ж*пку бере і то пальчиком лізе тобі кудись. І ти знову думаєш:" Ні, не може цього бути, ну не може ж такого бути, це ж дорослий", - розповіла Полякова про особистий пережитий досвід.

Вона також додала, що після того випадку попросила маму-лікаря зробити їй довідку для звільнення від уроків фізкультури, однак, так і не зізналася, чому не хотіла перетинатися з фізруком і відвідувати його заняття. "Домагання - все ще наша реальність. Поговорили з психологинею, гендерною експерткою Наталією Пашко @pashkonatalya про домагання - секс*альных і не тільки", - підписала відео Ольга.

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