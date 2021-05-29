Екс-продюсер і колишній співмешканець популярної співачки Ані Лорак (Кароліна Куєк), Юрій Фальоса поділився несподіваними подробицями

На момент знайомства продюсера і його підопічної у них була велика різниця у віці-Лорак-всього 13 років, а Фальосі - 30. Пізніше між ними зав'язалися стосунки і Юрій навіть пішов з сім'ї.

Фальоса в новому інтерв'ю розповів, як колись потрапив у скандал пов'язаний з Лорак, пише «Співрозмовник».

"Десять років тому всі видання зарясніли заголовками про те, що Фалеса «розповів про свій перший секс» з артисткою. Приводом для цих публікацій стало інтерв'ю Юрія одному з українських телеканалів, журналісти якого, як він каже, його негарно підставили. - Кореспонденти мене тоді знайшли в "хорошому" стані на одному заході. Я був трохи випившим, але не п'яним. Вся розмова була про мене, про Лорак Я згадав тільки один раз, тому що тоді вона народила дочку», - розповів продюсер.

Фальоса стверджує, що журналісти його дуже підставили.

"І тут кореспондент просить:" розкажіть про свій перший секс!"Я згадав, що мій перший секс був у піонерському таборі. У підсумку виходить інтерв'ю, в яке вмонтована інша фраза журналіста: "розкажіть про свій перший секс з Ані Лорак!» У мене навіть думки не було щось про неї в такому контексті говорити. Плюс до всього ще й диктор за кадром сказав, що статеве життя у Кароліни почалося в 13 років. Це неправда!",- стверджує він.

Сама Лорак, подивившись сюжет, образилася на колишнього коханого.

"Це була заказуха чистої води. За допомогою жовтої преси її просто хотіли прибрати з України. Я зібрався подати до суду на телевізійників, але вони вибачилися. А сама ця тема досі мусується. Можна було далі воювати, судитися. Але сенс?! Про це тільки ще більше всі говорили б! Скажеш, що цього не було, подумають: бреше. Тому краще взагалі про це не згадувати», - розповів Фалеса.

Нагадавши, "Коханець" Ані Лорак Лазарєв вперше вивів на сцену свого маленького сина.

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