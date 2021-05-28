Відома співачка Наталія Могилевська здивувала поведінкою з ведучим "Голосу країни" Славою Дьоміним

Слава Дьомін - популярний радіо - і телеведучий, який бере інтерв'ю у різних зірок, передає Politeka.net. Цього разу в гостях у ведучого побувала співачка Наталія Могилевська, яка здивувала поведінкою.

Фото Дьомін опублікував в Instagram. Ведучий стояв навкарачки, коли артистка "осідлала" його, присівши на спину.

Примітно, що Наталя була в шовковому вбранні й мереживних гольфах. Завершив її образ макіяж з акцентом на очі.

"Дівчата їздять на мені як хочуть😂", - підписав фото Слава.

За три години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Наташа бере приклад з Тіни😍 все це черговий скандал😂😂😂", "Звучить як реклама 😂", "Кароль на шиї, Могилевська на спині, норм прилаштувався😂🔥", "😂😂😂😂 один позитив у вас", "здорово", "Ваууу, які ви позитивні 👏👏👏", "Ого, жінка ззаду", "Знову догрався, так? 😂 ", "💖 💝 ❣ 💕 🔥і до чого ж це Славно виглядає 💖💝❣💕🔥🔥🔥🏅🏅🏅🌟🌟🌟🏆🏆🏆", "Слава, ось одні баби тебе оточують... Що за фігня ? Який приворот використовуєш?😂 ", "Славо, не дозволяй їм! Будь мужиком!😂 😂 😂 🙈 👍 😏 ",- написали користувачі мережі.

Примітно, що раніше співачка Тіна Кароль забиралася на шию Дьоміна.

Нагадаємо, Наталія Могилевська нещодавно розповіла те, що раніше приховувала. Виявляється, мати зірки родом з Болгарії. Співачка багато років соромилася свого походження.

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