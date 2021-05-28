Співачка і актриса Дженніфер Лопес після тренувань засвітилася на вулиці в незвичайних лосинах

Взимку, після випуску власної лінійки косметики, заявила, що ніколи не вдавалася до допомоги пластичних хірургів для збереження своєї молодості. За словами самої виконавиці, вона просто дуже багато зволожує шкіру, робить маски і тренується за спеціальним планом. Теж саме стосується і харчування.

Пару днів тому зірку засікли під час прогулянки в незвичайному вигляді. Яскраві лосини насиченого фіолетового відтінку зовсім не приховували форми Лопес, а топік і трендова взуття тільки звернули увагу на головний акцент. З такою фігурою зірка здатна перевершити Кардашьян з їх формами.

Влітку зірці виповнюється 52 і, дивлячись на нові кадри, складно сказати, що вона виглядає на свій вік. Лопес любить силові тренування заради гарної шкіри не шкодує часу і сил.

"Руки так і тягнуться" - помічає один з користувачів незвичайний ракурс на кадрах.

За словами Лопес, вона любить вправи на ноги, а саме: присідання пліє, Зворотні, бічні і перехресні випади і присідання на одній нозі. А ось пресу Лопес приділяла особливу увагу після пологів. Тренування на прес за допомогою фітнес-м'яча у зірки була досить часто.

Причому зірка і не скромничає, на тренування вона, як можна помітити на фото, вибирає досить відкриті вбрання. Маленький білий топік, а також вузькі лосини з різнобарвним принтом і високою посадкою відмінно демонструють форми виконавиці у вигідному світлі.

Фанати не можуть залишитися байдужими до вигляду 51-річної Дженніфер:

"Їй так комфортно з собою. Мені подобається атмосфера, яку вона посилає на цій фотографії; така розкішна Діва, не соромиться; дійсно❤; ваш справжній мову тіла багато показує! Як ти кажеш люби себе і завжди будеш щасливий; Доброго ранку, Джло; відмінно змінилася; не переставайте, спасибі; важко повірити в цю молодість".

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