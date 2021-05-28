Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова порадувала ніжними кадрами з чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, Микита Добринін один з небагатьох героїв, який знайшов своє кохання на проекті "Холостяк". Обраницею телеведучого і шоумена стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Парочка не приховує своє життя і часто ділиться в соцмережах новинами і фото. Так, у своєму Instagram Даша часто показує фанатам свої вагітні фото, а їй ось-ось народжувати.

Так, нещодавно у своєму мікроблозі дівчина поділилася з фоловерами яскравими кадрами, на яких вона зображена разом з Микитою. На одному з фото парочка сидить на підлозі – вона між Його ніг - і мило позують фотографу. Перед камерою Квіткова з'явилася в джинсах і чорному бюстгальтері, а Добринін в одних тільки джинсах з голим торсом.

У підписі до публікації Даша поділилася секретом щасливих стосунків - і це, на її думку, любов. "Побудувати міцні відносини - завдання не з легких. Потрібно відчувати свою кохану людину і бути з ним на одній хвилі. Але це зовсім не означає, що потрібно збігатися на всі 100%. Мабуть, є два найпопулярніших думки про відносини. Хтось вважає, що притягуються протилежності. Решта топлять за збіг по всіх фронтах. У нас з Микитою цілковитий симбіоз, який тільки посилюється. Кайфові, зрілі і гармонійні відносини будуються на великій любові. А вона у всіх різна, незрозуміла одним, але відгукується в серцях інших", - написала Квіткова.

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