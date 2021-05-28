Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, помріяв про недалеке майбутнє

Як пише Politeka.net, Володимир став відомий українцям завдяки "Фабриці зірок", де справив справжній тріумф. Артистом відразу зайнялася Наталія Могилевська, але через деякий час Дантес вирішив зробити паузу і повернувся на сцену тільки в 2019 році. Зараз красень активно веде соціальні мережі, де ділитися не тільки творчістю, а й особистими кадрами.

Цього разу Володимир опублікував відеоролик в розділі сторіз в Instagram і показав саджанці дубів і трюфелів, висаджені в горщики. І помріяв вголос, мовляв, коли дерева почнуть плодоносити, йому вже буде нема чого хзаніматься шоу-бізнесом.

"Через 5-8 років йду з шоу-бізу. Так як почнуть плодоносити дуби з трюфелями", - написав Володимир під відео.

На відео Дантес показує маленькі зелені рослини, які стоять на підніжці автомобіля. Саджанці зовсім щупленькі і маленькі, але зовсім скоро стануть красивими деревами.

Саджанець трюфеля - це саджанець дерева, з щепленою в лабораторних умовах і вже розвиненою мікоризою самого трюфеля.

З усього царства грибів, Трюфель займає особливе місце. Це діамант смаку і запаху для гурманів, який прикрашає будь-яку страву.



Вартість одного кілограма чорного перигорського і білого п'ємонтського трюфелів становить близько тисячі доларів, а великі бульби продають з аукціону!

Нещодавно Дантес показав свавілля в басейні-спустився з келихом в басейн і продовжив насолоджуватися "святою неділею".

"Хлопців, вибачте за всі ці сторіз! Мені аж соромно, але як же охір*нно, прошу вибачення", - сказав Дантес відпиваючи червоне мартіні.

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