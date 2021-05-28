Відомий український співак Олексій Потапенко (Потап), чоловік Насті Каменських, показав, як проводить час в Дубаї без дружини

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко є популярним українським виконавцем ще з часів дуету"Потап і Настя". Зараз зірка відпочиває в Дубаї і активно ділиться цікавим контентом з фанатами в Instagram.

На фото Потап здався в білій футболці і шортах. Поруч можна побачити друзів Олексія, які разом з Виконавцем тримали величезну рибу.

"Виловили велику рибу в Дубаї, назвали її massadoption", - написав Потапенко під фотографією.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайків, включаючи Дорофєєву, а також написали коментарі:

"Очманіти", Ого, рибка"," хто кого ще зловив"," Ha Моргенштерна чимось схожа)))","Там же і посадять тебе за рибу, даремно афішуєш".

Повідомлялося, що відомий український продюсер, репер і чоловік Насті Каменських Потап представив українцям свій новий альбом.

Сьогодні, 28 травня у ПТП - вихід свіженького альбому, який перевертає наші звичні уявлення про репера. Потап глибоко занурює в ліричну сторону своєї душі з атмосферним альбомом"Без реклами".

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