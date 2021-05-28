Артист студії "Дизель шоу" Євген Нікішин показав свого 16-річного красеня-сина

Як повідомляє Politeka.net, відомий російський і український артист і учасник студії "Дизель шоу" Євген Нікішин часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу актор виклав у Мережу чарівний кадр свого сина Всеволода, який цього дня відзначає 16-річчя.

На знімку, який показав Євген Нікішин можна побачити його сина-підлітка, хлопець стоїть на футбольному полі. Перед камерою Всеволод з'явився в чорно-білій спортивній формі, він тримає в руках свої нагороди, а на його шиї висить медаль.

У підписі до фотографії щасливий батько написав: "16! Вже 16! Я знав, що у мене буде найкращий син у світі! @_sevas11. З днем народження!". Шанувальники артиста тут же почали активно обговорювати його публікацію, приєднуючись до привітань Всеволода. "Вітаємо Сєву і батьків!", "З Днем Народження!", "Дорослий мужчина! Поздоровляю!", "З Днем Народження Сєву!", "Красунчик. З днем народження вашого талановитого хлопчика", "Вітаю вас", "Вітаю!", "Мої вітання!", "Який дорослий. З іменинником!", "Вітаю з іменинником!", "З іменинником! Нехай легко йде по життю і всі шляхи будуть відкриті!", "Нехай росте здоровим і щасливим в оточенні люблячих його людей!", "Вітаю. Гарний хлопець", - пишуть в коментарях до фото.

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