Українська телеведуча Ольга Фреймут показала своїх рідних людей

Ольга росла в сім'ї з молодшим братом Артуром і сестрою Юлією, повідомляє Politeka.net. За словами зірки, вона дуже близька з родичами, і вважає, що це результат правильного виховання батьків.

Телеведуча нерідко показує в соцмережі, як проводить час з рідними. Цього разу зірка опублікувала в сторіс відео, знявши себе, свою сестру і старшу дочку, Злату в машині.

Дівчата голосно слухали музику, а телеведуча в кінці підморгнула в камеру.

Примітно, що сестра Фреймут була в зеленій блузі і білих джинсах, а дочка в сарафані. Сама ж телеведуча одягла чорну кофту на блискавці.

Кадри вийшли досить позитивними, але не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Ольга Фреймут розповіла, що коли на світ з'явилася Юлія, їй було вже 10 років. Зірка розповіла, що її мама важко працювала, тому їй доводилося прати пелюшки, гладити і гуляти з сестричкою.

Фреймут поділилася, що їй довіряли, як дорослій і вона взяла всю відповідальність за молодшу сестру на себе.

За спогадами телеведучої, вона народила старшу дочку Злату, коли Юлі було всього 14 років, і та їй допомагала у вихованні малятка в Англії.

А пізніше Ольга стала хрещеною мамою дочки сестри, Габріель.

"Секрет нашої любові, дружби, криється в мудрості батьків - це обов'язки, доручені нам з Юлею в дитинстві. А не тільки загальні забави в пісочницях", - поділилася Фреймут.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».