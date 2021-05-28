Відомий український співак Олег Винник показав себе, розповівши про майбутню зустріч

Як пише Politeka.net, Олег Винник дуже популярний серед українців. Красунчик зараз відправився в черговий тур і підігріває інтерес до своєї творчості через Instagram, де ділитися новинами.

Цей раз не став винятком, адже Олег показав фото, на яких був у піджаку, штанях і сорочці. Красунчик стояв на сцені, виступаючи перед залом. Винник опублікував кілька знімком, розповівши про найближчі плани:

"Наш тур триває. Полтава, Черкаси, Дніпро, чекаємо зустрічі з вами", - написав співак під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"І ми вас дуже чекаємо і любимо, Олег Анатолійович", "обожнюю фотки в ч / б стилі, так атмосферно", "успіху і натхнення", "Живу в Казахстані,люблю ваші пісні....", "Ви дуже класний, бажаю вам тільки успіхів", " Херсон буде восени або в наступному році?", "Олежа, в твоїх очах можна потонути", "Ох, Маестро, а ми як чекаємо зустрічі. І Житомир теж чекає".

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На кадрах зображений романтичний момент: Винник підійшов до натовпу фанаток і опустився перед ними на коліна і в повітрі руками намалював величезне серце і крикнув фанаткам "я люблю!"доспівуючи свою пісню.

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