Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар похвалилася стрункими ніжками в довгому розрізі сукні

Зірка, з волі професії, ретельно стежить за зовнішністю, пише Politeka.net. Артистка випиває з ранку натщесерце склянку теплої води з соком трохи менше половини лимона, а через пів години снідає.

За словами балерини, лимонна вода сприяє схудненню, а також більш тривалому відчуттю ситості. Перед сном, приблизно за годину-півтори, артистка також випиває лимонну воду.

На сніданок красуня любить цільнозерновий тост з твердим сиром, а протягом дня вона може випити грейпфрутовий фреш. Також в її раціон входять нежирне м'ясо і салати.

В результаті у свої 39 років Кухар виглядає чудово, доводячи це в нових фотосесіях.

Так, артистка розмістила фото, продемонструвавши фігуру в довгій сукні з розрізом. Зірка показала стрункі ніжки, виставлячись з машини.

"Попереду останні вихідні весни...🌱 Готові у вир з головою в літо?💛", - підписала знімок Катерина.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Ну, яка ти божественна ❤️❤️❤️🙌", "Катя ❤️🔥", "Роскішно", "Тааак😍", "красуня", " Нереаааальна!!!🔥 ", "Яка ви тендітна красуня😍 😍 😍 😍", " готові!!!!", "Шикарна", " яка краса ❤️❤️❤️❤️", "😍😍😍💋💋💋❤️❤️❤️💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐", - написали користувачі мережі.

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