Нова "Холостячка" Злата Огневич поділилася яскравим кадром у новому образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно стала головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка" часто радує публіку яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня показала шанувальникам в соцмережі чарівне фото в сміливому образі, а в підписі до нього заговорила на цікаву тему.

Як видно, на новому фото Злата відображена в цікавій позі, вона стоїть біля білої стіни і кокетливо позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в звабливому образі - на ній білосніжне плаття-піджак з поясом, яке красиво підкреслило витончену фігурку. А Свій образ артистка доповнила оригінальними світлими панчохами з цікавим декором. Волосся співачки зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж, вона грає мовою.

У підписі до публікації Огневич написала: "Будь собою. Будь собою. Будь собою ... звідусіль твердять цю фразу! Та що там говорити, я сама частенько грішила нею. Якщо сприймати її занадто буквально - це помилковий шлях, що веде до ліні. Як душевної, так і фізичної. Зроби себе САМ. Зрозумій, що подобається: в житті, світовідчутті, виборі професії/шляху, людських відносинах, сексі, їжі і навіть ооооон в тому цікавому хлопцеві, який сидить за столиком, навпаки. Я постійно себе досліджую, веду діалог з alter ego, який схожий на інтерв'ю. Єдина різниця - в цьому інтерв'ю я відповідаю на всі питання".

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