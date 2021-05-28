Старший син співаків Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова, Микита Пресняков, розповів, як ставиться до дітей своєї бабусі

У 2013 році у шоумена Максима Галкіна і його дружини, співачки Алли Пугачової, за допомогою сурогатної матері народилися двійнята, Гаррі і Ліза, передає Politeka.net.

У своєму новому інтерв'ю в передачі "Судьба человека" онук Примадонни, артист Микита Пресняков, розповів, як ставиться до її дітей.

За словами Микити, він обожнює дітлахів, які йому припадають дядьком і тіткою. Однак у ступінь родинних зв'язків через різницю у віці - від них це поки приховують - Ліза і Гаррі молодші за своїх племінників і племінниці.

За словами співака, поки від дітей приховують, що вони дядько і тітка, адже це для них може здатися дивним.

"Вони офігенські, я обожнюю їх. Гаррі вже подобається важка музика, він любить Linkin Park, як і я. він грає на піаніно, а Ліза дуже артистична. Спілкуєшся з ними й не віриш, що їм сім!",- поділився онук Пугачової.

Також в інтерв'ю Микита розповів, що розлучення батьків пережив нормально, адже часто бачився з батьком вони проводили спільний активний відпочинок. Однак хлопець вважає себе важкою дитиною, адже був панк-рокером і дуже запальним.

"Пам'ятаю, мені було 13 років, мене не пустили до друга на день народження, я жбурнув стіл. Так мене бомбило. Вся ця енергія у мене з вух просто перла", - поділився Микита.

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