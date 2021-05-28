Популярна співачка Настя Каменських порадувала фанатів яскравими фото з нової фотосесії після презентації гарячого кліпу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася зі зйомок реаліті-шоу в Мексиці, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі жаркими кадрами, які були зроблені в рамках фотосесії для презентації нового кліпу "Красное вино".

На нових фотографіях Настя позує в цікавій локації і зухвалому образі. Перед камерою зірка з'явилася у вузьких чорних лосинах, які щільно облягають стрункі ніжки, також на ній блискучий піджак оригінального фасону з темним блискучим корсетом. Цей наряд підкреслив витончену фігуру і пружне апетитне декольте красуні. Волосся співачки зібране у високий хвіст і м'якими пасмами спадають на плечі, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Каменських залишила емодзі у вигляді келиха червоного вина. А фанати тут же почали активно обговорювати нове фото артистки, засинаючи її компліментами. Не втрималася навіть телеведуча Леся Нікітюк, вона написала: "Ш. Шикарна❤️". "Яка ж ти красива", "Дуже йде цей образ", "Яка жінка", "Шикарна", "Обожнюю вас, ви присутні в кожному моєму дні, спасибі вам", "Дуже красива!", "Богиня", "Красуня", "Чарівна", "Обожнюю тебе", "Прекрасні фото", - пишуть шанувальники в коментарях до фото Насті.

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