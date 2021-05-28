Телеведучий Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" позмагався з іншим мандрівником, Антоном Птушкіним

Дмитро Комаров з дитинства мріяв стати журналістом, повідомляє Politeka.net. Починав він свій творчий шлях з написання матеріалів для шкільної газети, а вже в 17 - став працювати в "Теленеделі".

Далі пішли роботи в інших журналах і газетах. Також Комаров активно подорожував і до моменту запуску власної передачі "Світ навиворіт" він об'їздив понад 20 країн, зробивши неймовірні знімки.

Зараз передача мандрівника користується великою популярністю, адже телеведучий показує ті місця, які незнайомі туристам.

Антон Птушкін же починав кар'єру, як діджей і організатор заходів. У 2015 році він вирішив взяти участь у відкритому конкурсі на місце телеведучого в програмі «Орел і решка». На той момент, як досвідчений і популярний діджей, він об'їхав близько 20 країн. Кастинг Птушкін пройшов вдало, але його взяли сценаристом в інший проект.

Однак через два роки Птушкін-таки став вести передачу "Орел і решка" разом з телеведучою Настею Івлєєвою.

Ведучему подобалося подорожувати без золотої карти, адже так вдавалося по-справжньому познайомитися з країною перебування.

У 2018 році Птушкін пішов з шоу і зараз знімає власний проект на каналі Ютуб.

У мережі вирішили влаштувати батл між Комаровим і Птушкіним. В результаті голосування переміг другий, адже за нього проголосувало 1086 користувачів мережі, а свій коментар залишили - 268.

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Як повідомляла Politeka, Комаров з " Світ навиворіт "вразив кадрами і визнанням після небезпечної експедиції:"на свій страх і ризик".

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