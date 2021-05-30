Головний герой "Холостяк 11" Михайло Заливако і переможниця шоу Анна Богдан показали, як веселяться до себе вдома
Після випуску пост-шоу, через три місяці мовчання пара нарешті змогла розкритися: вони все ще разом. Незважаючи на масовий хейт в мережі і коментарі користувачів про те, що Михайлу Заливако було краще вибрати другу фаворитку, пара все витримала.
Після випуску" Як вийти заміж " і феєричного пост-шоу пара поспішила показати вже сімейні щасливі фото. На представленому кадрі в соціальній мережі Instagram. Позуючи перед дзеркалом в толстовках і простих штанях пара виглядала дуже щасливою. У них вже є домашня улюблениця-маленька кішечка. Тримаючи на руках її, Анна покрутилася перед камерою поруч з Михайлом.
"Тепер є тільки ми❤️" - пише Анна.
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Григорій Решетняк, телеведучий "Холостяка" і "Холостячки «відразу відповів:" Тепер можна все!!! Юхууу Поздрав Вітаю🍾 😍».
Користувачі відповіли:
"Урааааа❤; Ура! Аня і Міша! Бажаю вам щиро любові щастя і всього самого прекрасного😍; Рада за вас, як за саму себе 🥰 любові вам❤️; ДА ладно, блін...; Зайка відбій, Аня я сиджу просто сміюся і плачу від щастя; хоч якась хороша новина за день! Ви супер ❤️; як я сильно, щиро за вас рада😍 🔥; ви така красива пара😍; ви не підходите один одному».
У студію до ведучого проекту Григорія Решетника прийшли не тільки багато учасниць з 11 сезону шоу, але і герої минулих сезонів.
У фіналі шоу" Холостяк " Михайло Заливако зізнався дівчині, що закоханий в неї і подарував кільце, але головна інтрига зберігалася до появи Анни в студії.
Як виявилося, після закінчення шоу закохані прилетіли до Києва і зняли квартиру в столиці і через тиждень з'їхалися і почали жити разом.
Нагадаємо, що переможниця " Холостяка "з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".
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