Відома співачка Христина Орбакайте, мати Микити Преснякова, показала, як розважається з сином

Як пише Politeka.net, Христина Орбакайте народила Микиту ще в 1991 році. Зараз синові 30 років і він вже встиг одружитися на молодій Московській моделі з багатої сім'ї. Співачка вирішила показати красеня-сина і розповісти про виховання:

"Ми, жінки, самі народжуємо і виховуємо чоловіків, майбутніх чоловіків, батьків сімейства. І плоди нашого виховання дістануться колись якійсь жінці, яка буде щаслива або нещасна через те, що ми зуміли або не зуміли виховати з хлопчика справжнього чоловіка",-написала Христина в Instagram.

Також Орбакайте додала фото, на якому була в сукні, а Микита в білій сорочці. Мати з сином танцювали, взявшись за руки.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже вірні і мудрі слова!", "красиво сказано. можна так і про дочок сказати" ," найрозумніша і сама вихована дівчина, талант розум і краса в одній особі", "чорно-білі фото,як це круто....думала кадр з кіно", "і не скажеш,що мама і син), нуууу якщо не знаєш", "Супер, Христина, які мудрі слова. Я все більше і більше вами захоплююся".

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