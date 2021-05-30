Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", разом з дружиною Лілією вирушили на конкурс краси
Як пише Politeka.net, Влад Яма з Лілією вже більше 10 років разом, хоча оформили офіційно відносини тільки в 2015 році. У пари є красень-син, але сім'я хоче ще дітей. Не забувають Влад і Лілія про соціальні мережі, в яких діляться творчістю і особистими кадрами.
Цього разу Лілія опублікувала фото в Instagram, на яких позувала разом з Владом. Як можна зрозуміти, сімейство вирушило на конкурс краси, де хореограф був суддею. Лілія позувала в сукні з вирізом і декольте, а Влад в костюмі.
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Суддя, ліворуч від мене, сказав, що я б перемогла в цьому конкурсі", - написала красуня.
"300%", - відповів Влад Яма.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Шикарні", "казково красиві", "дуже красиві", " які фотографії прекрасні, ви така красива пара. Щастя вам любові здоров'я і всього самого найкращого", " суддя що зліва правий! Думаю ви та інших стимулюєте виглядати так кожен день для своїх особистих суддів".
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