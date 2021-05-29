Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) отримав багато компліментів від шанувальників

Був час коли Потап сильно поправився, передає Politeka.net. Однак, взявшись за своє здоров'я, артист скинув 20 кілограмів.

Реконструктивний хірург Ростислав Валіхновський в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповів, що реперу розробили індивідуальний раціон, дотримуючись якого йому вдалося прийти в відмінну форму за три місяці.

Зараз Потап показує, як виглядає, розміщуючи фото в Instagram. Так, на новому знімку співак постав у капелюсі, футболці і куртці. Репер направив камеру на дзеркало.

"Приємного...",- написав співак.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків. Деякі користувачі Мережі прийшли в захват від зовнішності артиста.

"Потап, це точно ти? Ти сам на себе не схожий. Помолодшав так", "помолодшав, тому що схуд)", "помолодшав, шикарний, втім❤️", "Красунчик🔥", "Я не відразу впізнала, хто на фото😂", "якийсь молодий зовсім вийшов в цих умовах)", "в стилі Емінем", "дружина завжди поруч:))", "дуже круто виглядаєш🔥", " Шикарно виглядаєте 👏 👏 😍 😍 😍 просто як пацанчик)", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Потап відомий, як успішний продюсер, блогер і телеведучий.

Артиста з ранніх років полонила сцена, хоча він і отримав освіту магістра економічних наук.

Переломним моментом у творчій біографії Потапа став 2006-й, коли він створив дует "Потап і Настя".

Нагадаємо, Потап показав себе з несподіваного боку, вразивши чорно-білим фото

А ще Politeka писала, що Потап засвітився з м'язистим другом на яхті в ОАЕ

Також Politeka повідомляла, що Потап у золоті та діамантах від Каменських спантеличив українців новим фото