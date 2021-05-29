Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) отримав багато компліментів від шанувальників
Був час коли Потап сильно поправився, передає Politeka.net. Однак, взявшись за своє здоров'я, артист скинув 20 кілограмів.
Реконструктивний хірург Ростислав Валіхновський в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповів, що реперу розробили індивідуальний раціон, дотримуючись якого йому вдалося прийти в відмінну форму за три місяці.
Зараз Потап показує, як виглядає, розміщуючи фото в Instagram. Так, на новому знімку співак постав у капелюсі, футболці і куртці. Репер направив камеру на дзеркало.
"Приємного...",- написав співак.
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За годину публікація зібрала понад 3000 лайків. Деякі користувачі Мережі прийшли в захват від зовнішності артиста.
"Потап, це точно ти? Ти сам на себе не схожий. Помолодшав так", "помолодшав, тому що схуд)", "помолодшав, шикарний, втім❤️", "Красунчик🔥", "Я не відразу впізнала, хто на фото😂", "якийсь молодий зовсім вийшов в цих умовах)", "в стилі Емінем", "дружина завжди поруч:))", "дуже круто виглядаєш🔥", " Шикарно виглядаєте 👏 👏 😍 😍 😍 просто як пацанчик)", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Потап відомий, як успішний продюсер, блогер і телеведучий.
Артиста з ранніх років полонила сцена, хоча він і отримав освіту магістра економічних наук.
Переломним моментом у творчій біографії Потапа став 2006-й, коли він створив дует "Потап і Настя".
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