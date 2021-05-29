Актриса і співачка Дженніфер Лопес у лавандовому спортивному костюмі вийшла на прогулянку

На концертах Лопес блищить в маленьких сукнях, коротких шортах з блискітками і комбінезонах, ледь прикривають пишні форми. Оскільки знаменитість впевнена в своїй привабливості, вона спокійно показує тіло і пишається ним.

У 51 рік Дженніфер стала популярною актрисою, співачкою і власницею власної лінійки косметики. Щоб її образ бездоганною і вічно молодої красуні з ідеальними ногами все також був при ній, зірка витрачає багато часу на догляд за собою. Йога, тренування, пробіжки, танцювальні курси - всім цим Лопес захоплюється багато років.

У лавандовому костюмі знаменитості вдалося звернути увагу на свіжий після відпочинку загар і плоский живіт з чіткими лініями Преса. Одного разу Лопес заявила: вона боялася, що після народження дітей не повернеться у форму, але завдяки старанності їй дуалося підвищити планку і перевершити себе.

Як можна помітити, найчастіше на публіці і особистих Селфі Лопес показує себе з яскравим макіяжем, нагадуючи про свою косметику-новий бренд, який Дженніфер презентувала пару місяців тому. При цьому зірка ховає своє волосся під перуками і носить довгі накладні локони, тоді як у самої вони зараз досить короткі і пухнасті.

Фанати відразу відреагували:

"Я люблю тебе; 😍 Красиво; шалено красива дама; Королева; Моя королева; як бразильська лялька; цей живіт зведе з розуму багатьох; божевілля якесь, це дама взагалі не старіє, захоплююче💖 💋; я так тебе люблю ❤️❤️; який живіт, я теж хочу так виглядати, але мені навіть не 30", - пишуть фанати.

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