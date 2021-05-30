Фітнес-тренер Аніта Луценко з "Зважені та щасливі" розважилася з зірками українського шоу-бізнесу
Як пише Politeka.net, Аніта Луценко є популярним українським фітнес-тренером. Дівчина стала ще більш відомою завдяки проекту"Зважені та щасливі". Зараз красуня активно веде соціальні мережі і ділитися мотивуючим і цікавим контентом.
Цього разу Аліна вирішила розважити українців, опублікувавши кумедне відео. На кадрах Луценко разом з іншими знаменитими дівчатами влаштувала танці, змагаючись із зірковими чоловіками. Щоб перемогти, красуні вирішили використовувати танець сідниць, після чого чоловіки не встояли і все потрапляли.
Фанати активно почали обговорювати кумедний ролик:
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"Блін, це просто супер", "їду в Грузію, дайте контакти ці шикарних вільних хлопців", "класно придумали, кілька разів переглянула", "це дуже круто", "які серйозні дівчата і зовсім не серйозні хлопці".
Повідомлялося, що популярна українська фітнес-тренер Аніта Луценко показала чарівне фото і розповіла про свою роботу.
На новому фото Аніта відображена на темному тлі, вона стоїть з руками з боків і зухвало дивиться в об'єктив.
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