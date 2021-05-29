Учасниця майже всіх сезонів шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилася милими знімками

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф і учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко, яка свого часу була дружиною відомого хореографа Дмитра Дікусара, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними кадрами з нової фотосесії під дощем, а в підписі до них розповіла, як бореться з поганим настроєм.

На нових фотографіях Олена відображена на вулиці під час дощу, вона танцює і пурхає, тримаючи в руках парасольку. Перед камерою красуня з'явилася в коротких джинсах і гірчичному топі, поверх якого накинула стильний бежевий плащ. Її волосся розпущене і злегка вологе від дощу, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Шоптенко розповіла про свої способи і ритуали боротьби з сумом і поганим настроєм. Коли похмуро не тільки за вікном, але і всередині себе, мене рятують маленькі ритуали – прості способи підняти настрій, коли зовсім немає сил. У кожного вони свої, так що Давайте ділитися. Ось вам моя оптимістична суперп'ятірка! П'ять безвідмовних джерел радості, коли мій емоційний ресурс на нулі", - написала хореограф і поділилася музикою, фільмами, смаколиками, які піднімають їй настрій.

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