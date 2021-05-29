Відомий український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала себе і розповіла про розвиток
Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк стала популярною серед українців завдяки проекту "Супер топ-модель по-українськи". За красунею стежать сотні тисяч українців, яких дівчина намагається не розчаровувати, постійно публікуючи цікавий контент.
Цього разу Соня опублікувала фото, на якому позувала в сукні, а образ доповнила яскравим мейкапом. Красуня знімала себе на телефон, вражаючи ідеальністю.
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"Коли нові знайомі (або старі знайомі, які на перекурі вирішили знайти мене в інсті) взвизгивают і цокають язичками, мовляв" нічосі, Ти мій перший реальний дружок, у якого пів-ляма передплатників!", я як додик знизую плечима, мовляв бачили і поболе, і Міняю тему
І тільки вчора я зрозуміла чому!
Коли твій "подружкін щоденничок" перетворюється в маленьке медіа і цифра передплатників зростає, ти намагаєшся аналізувати, що цій умовній цифрі може стати в нагоді і бути цікавим, але «в обличчя» знаєш тільки маленький відсоток реальних знайомих і ще жменьку читачів, які регулярно коментують і активно задають питання — це зазвичай одні і ті ж люди", - написала Соня.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Боже, хто це така красуня?", "Яка шикарна", "як завжди прекрасна", "ти оригінальна".
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