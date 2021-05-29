Колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін опублікував відео з Тіною Кароль, яку вважає найкращим тренером
Як повідомляє Politeka.net, учасник "Голосу країни" і колишній коханий співачки Мішель Андраде Микита Ломакін часто радує публіку новими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно зірковий красень опублікував у своєму мікроблозі відео, де Тіна Кароль слухає слова пісні у виконанні Ломакіна.
"Тіна Кароль зацінила🥀 ...",- такий підпис додав Ломакін до свого посту.
Як видно на відео Тіна Кароль уважно слухає пісню Микити Ломакіна і дивно реагує на кожен рядок з пісні.
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"А признач кордону,
твої сідниці занадто близько,
я можу закохатися.
Якщо ти захочеш, ця ніч триватиме,
без тебе сьогодні не спиться", - співається в пісні.
При цьому Тіна Кароль слухає і як-би дивується таким словами пісні Микити Ломакіна.
Шанувальники тут же почали коментувати відео, засинаючи хлопця компліментами і захопленими словами.
"Мати в шоці від сина ахаха😭 😭 💔", " ахахха найкраща❤️🔥", " 🧸 пупсик", " Ахаххахах😹", " Чудово😍", " це шикарно😳 ", " Класно ❤.Дуже зацінила ", " занадто аху * нно💔 ",- пишуть шанувальники в коментарях до фото.
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