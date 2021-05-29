Дружина українського співака і музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, розповіла, впоралася з усіма зрадами у своєму житті

Сергій і Сніжана Бабкіни познайомилися в театрі в 2007 році, передавати Politeka.net. З того часу парі довелося подолати багато труднощів, але в підсумку вони залишилися разом.

Зараз співак продовжує балувати шанувальників своєю творчістю, а дружина щільно зайнялася блогерством.

На новому фото в Instagram Сніжана позувала в синій блузі під горло. Волосся зірка були накручені, чому зачіска здавалася дуже об'ємною.

У пості Сніжана розповіла про те, як їй вдалося змінити своє життя. Красуня займається йогою і рекомендує своїм передплатникам.

"Сьогодні я хочу поділитися з Вами своєю історією...🤗 Мій тато пішов від мами, коли мені було 3 роки. І з тих пір в мені жило переконання, що на чоловіків покладатися не можна, вони все не вірні, простіше кажучи - "всі мужики козли" 😂 🙈 і це відбилося на моїх відносинах з чоловіками — всі мої хлопці від мене йшли до інших дівчаткам. Все! І я з кожним роком все більше переконувалася в своїй правоті, але не могла зрозуміти, чому так зі мною чинять: я ж красива, талановита, цікава, займаюся танцями, театром?😔 Що відбувається??",- пише Бабкіна.



Час минав, вона вийшла заміж, і чоловік зрадив їй, з її другим чоловіком, Сергієм, було теж саме-історія повторилася в"самій максимальній красі"!

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За словами Бабкіної, нещастя, як і щастя, не приходить одне... на репетиції в театрі її штовхнули, вона сильно впала. Розірвалися зв'язки на шиї. Голова перестала сама триматися, постійні дикі болі. Вона стала жити в нашийнику, робила нескінченні блокади, готувалася до операції...



"І цей момент став переломним у моєму житті. Я потрапила на саме дно, не розуміла, що мені робити і куди бігти. Навіть були думки вийти у вікно.. Але в якийсь момент зрозуміла, що мені потрібно допомогти самій собі, зцілити себе і зберегти сім'ю‼️ ",- пише Бабкіна.

Йога зцілила її:

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- Почала займатися йогою - через півроку я забула про біль в шиї, викинула нашийник, лікарі розвели руками 🤷 🏻

- Розв'язала вузли з образами завдяки практикам, пробачила і прийняла тата і всіх чоловіків. Тотальне позбавлення від болю всередині мене!

- Я стала усвідомлено жити, простір навколо мене став змінюватися💯

- Кардинально змінився мій чоловік, без будь-якого мого впливу - він перестав пити, гуляти і став зразковим батьком і партнером!🙏🏻

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"Завдяки ПРАКТИКАМ🧘 🏻 я повернула собі себе! ✨Тепер все, чого я хочу-впевнено виповнюється. Вже 10 років в моєму житті нова і чарівна ера💫 і поштовхом до таких змін, стали, так — біль і образа, але ще і 🔥гаряче бажання змінити своє життя🔥 мої дорогі, Ви теж МОЖЕТЕ все змінити і почати виконувати свої бажання. Я в ВАС вірю, і готова допомогти. Зовсім не обов'язково заганяти себе на саме дно, щоб почати підніматися!",- підвела підсумки вона.

За годину публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Сергій Бабкін розповів в інтерв'ю, що зрадив дружині, Сніжані, більше 100 разів. Дізнавшись про це, дружина хотіла подати на розлучення, але в підсумку пробачила чоловікові. Сергій Бабкін щиро розкаявся і тепер пара відверто ділиться пережитим.

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