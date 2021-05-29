Екс-фаворитка " Холостяка-11" Михайла Заливако, Юлія "Зайка" Бельченко показала модний образ на пост-шоу

Вчора ввечері пройшло пост-шоу "Холостяка", через три місяці учасники знову зустрілися на зйомках, побачили попередніх учасників і головних героїв, а також поговорили про особисте. Після того, як Юлію почали жаліти і хейтити за поведінку на проекті, дівчина вирішила відповісти всім тим, хто стежить за її життям.

Після проекту Бельченко чесно зізналася: їй було не просто пережити і прийняти все, за час шоу від переживань вона навіть скинула більше шести кг і тепер помітно змінилася:

"Я прожила біль розставання. Тепер я йду далі. І озираючись назад, я розумію - мені пощастило, що наша пара не склалася💔; я не шкодую, що пішла на проект. Я вдячна @holostyakstb за безцінний досвід💪 🏻 і навіть рада, що зустріла Мішу. Тому що тепер я знаю яких відносин точно не хочу ☺ ️

Я більше не хочу зі шкіри геть лізти, щоб довести свою любов. Не збираюся надалі, відбивати коханого у десятка інших дівчат☺️

Я просто хочу, щоб мене любили такою яка я є. Щоб мій чоловік не вимагав доводити свої почуття, щоб вірив мені, захищав і просто був поруч. Хочу, щоб підтримував мене, а я його👩❤️👨 і щоб поцілунки моєї коханої людини належали тільки мені💋», - написала Юлія.

А в своїх сторіс "Зайка" вирішила розповісти деякі деталі шоу, відповідаючи на питання передплатників. Юлія розповіла, що віддала кільце "холостяку" і розповіла причину.

"Для мене це був символ наших відносин. Якщо нас більше немає, навіщо мені кільце?",- написала "Зайка".

Також шанувальники поцікавилися у Юлії, чи задавалася вона питанням, Навіщо Заливако повернув її на шоу, якщо не хотів у фіналі вручати кільце.

"Да. А потім подивилася фінальні побачення. У мене не було шансів, хлопці", - відповіла Юлія.

Нагадаємо, що відкинута "Холостяком" Юлія "Зайка" розповіла про таємну втечу з Заливако: