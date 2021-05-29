Популярна співачка, яка переїхала жити в РФ, Ані Лорак з'явилася на зустрічі з новою зачіскою

Кароліна за роки виступу на сцені стала також впізнавана ще й завдяки своєму стилю. На сцені співачка завжди підкреслює свою красу і підтягнуті форми, а в реальному житті вважає за краще робити акценти на обличчі і волоссі.

У кліпах, як правило співачка хвалиться романтичними історіями, для цього іноді доводиться міняти стиль. Після презентації кліпу Кароліна влаштувала зустріч і встигла зробити фото з шанувальниками, при цьому зірка знову засвітила нову зачіску. Довгі накладні пасма, зав'язані в високий хвіст, помітно змінили зірку.

Вільна кофта і штани добре виглядали на фігурі співачки. В цілому, в цьому році Кароліна дуже часто на публіці з'являлася в повсякденних образах. Багатьом шанувальникам також подобається більш спокійний стиль знаменитості без різких змін.

Вчора також 42-річна артистка презентувала новий трек "роздягнена". На свіжих кадрах, якими Лорак поділилася у себе в Instagram артистка показала себе в м'ятному вбранні на березі моря.

"Самий довгоочікуваний реліз... 🔥Пісня, яку ви чекали цілий рік.

Саундтрек цього літа, наповнений сонцем і любов'ю, теплом і світлом. Моя особиста історія про найсвітліше почуття на землі. Якщо на вашому шляху зустрічається любов-тримайте її міцніше❤️ Трек "роздягнена" вже доступний для скачування на всіх цифрових майданчиках", - підписала знімок Лорак.

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