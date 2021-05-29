Популярна співачка, яка переїхала жити в РФ, Ані Лорак з'явилася на зустрічі з новою зачіскою
Кароліна за роки виступу на сцені стала також впізнавана ще й завдяки своєму стилю. На сцені співачка завжди підкреслює свою красу і підтягнуті форми, а в реальному житті вважає за краще робити акценти на обличчі і волоссі.
У кліпах, як правило співачка хвалиться романтичними історіями, для цього іноді доводиться міняти стиль. Після презентації кліпу Кароліна влаштувала зустріч і встигла зробити фото з шанувальниками, при цьому зірка знову засвітила нову зачіску. Довгі накладні пасма, зав'язані в високий хвіст, помітно змінили зірку.
67-річного Бориса Мойсеєва насилу впізнали в обіймах Пугачової: "Боже, ось що значить інсульт"
Полякова на "Майстер Шеф" розгнівала українців, нове відео: "Соромно за..."
Змія вкусила 4-річну дівчинку: за дитину борються лікарі
Стихія та різке похолодання йде в Україну: де зіпсується погода вже найближчими днями
Емілі Ратаковскі в ледь помітному купальнику показала самий "сік": "Ходить по межі"
Вільна кофта і штани добре виглядали на фігурі співачки. В цілому, в цьому році Кароліна дуже часто на публіці з'являлася в повсякденних образах. Багатьом шанувальникам також подобається більш спокійний стиль знаменитості без різких змін.
Вчора також 42-річна артистка презентувала новий трек "роздягнена". На свіжих кадрах, якими Лорак поділилася у себе в Instagram артистка показала себе в м'ятному вбранні на березі моря.
"Самий довгоочікуваний реліз... 🔥Пісня, яку ви чекали цілий рік.
Саундтрек цього літа, наповнений сонцем і любов'ю, теплом і світлом. Моя особиста історія про найсвітліше почуття на землі. Якщо на вашому шляху зустрічається любов-тримайте її міцніше❤️ Трек "роздягнена" вже доступний для скачування на всіх цифрових майданчиках", - підписала знімок Лорак.
Нагадавши, "Коханець" Ані Лорак Лазарєв вперше вивів на сцену свого маленького сина
Також Politeka писала, що Лорак в короткому топіку повеселилася в машині без зайвої скромності
А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак в шкіряних лосинах і на платформі здивувала новим образом