Відома українська ведуча Марічка Падалко показала своє повсякденне вбрання на Полтавщині

Як повідомляє Politeka.net, ведуча ТСН на телеканалі «1+1» поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила розповісти про свою любов до марафонів. Цього разу телеведуча приїхала на Полтавщину в Опішні на 20-кілометровий марафон по бездоріжжю.

"Боже, куди ти мене привіз"! Перша реакція, коли побачила місце старту #opishniatrail - за моєю спиною на фото. Маючи вже досвід напівмарафонів у Полтаві, де дуже рівнинна місцевість, я очікувала щось подібне і в Опішні (це ж теж Полтавщина!), коли @iegorsoboliev запропонував пробігти тут 20 км по бездоріжжю. Я ніколи раніше не бігала...",- написала Падалко.

Вона також показала свій образ серед поля. Так, на фото 45-річна ведуча позує в темних джинсах, синій футболці і молодіжній джинсовій куртці з тарілкою в руках. На її обличчі красується широка посмішка.

"Ми покажемо вам іншу Полтавщину!"- розповіли нам сьогодні організатори, згадавши 500 м набору висоти на дистанції (це багато). Пообіцяли ще трохи кропиви по дорозі і порадили бігти не з голими ногами... Тарілка, що у мене в руках, не тільки уособлює столицю українського гончарства, яка приймає забіг, а й наповниться борщем на фініші - ну, у всіх, хто його дістанеться. Через кілька хвилин після цього фото почалася гроза і злива. Вона може піти і завтра, але ми сподіваємося, нам пощастить. Точно буде веселий ранок

Передплатники Марічки тут же відреагували на її пост.

"Яка гарна медалька ❤️", " А Марічка потрібна неушкоджена", " Удачі вам! А Полтавщина чудова і така різна!",- пишуть люди.

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