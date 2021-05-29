Зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес запаморочила фанатам голову відвертим фото
26-річна красуня активно веде свій Instagram-блог, радуючи тисячі своїх шанувальників як моментами з робочого життя, так і особистого. На новому знімку, яким актриса поділилася в соцмережі, Лера продемонструвала, що залишилося від її турецької засмаги, передає Politeka.net.
Як відомо, нещодавно Товстолес повернулася з Туреччини, де побувала разом із колегами-гумористами. Увечері зірка виступала на фестивалі "Весело 2021", а вдень встигала насолодитися південним сонечком і морем.
На свіжому фото Лера позувала в сірій міні-сукні з рюшами, "родзинкою" якої стала, безумовно, зона декольте. Дівчина приспустила дуту курточку, продемонструвавши свою засмагу. Особливо контрастувала біла смужка на грудях в порівнянні з більш темними шиєю й плечима.
"💫 🙆 ✨", - смайликами підписала це фото Товстолес.
67-річного Бориса Мойсеєва насилу впізнали в обіймах Пугачової: "Боже, ось що значить інсульт"
Змія вкусила 4-річну дівчинку: за дитину борються лікарі
Знехтувана "Холостяком" Юлія "Зайка" розповіла про таємну втечу з Заливако: "Коли вимкнулися камери..."
Трагедія забрала життя відомого актора, йому було всього 32: "Лікарі не змогли врятувати"
Велике горе на Одещині, потонули діти: кадри і подробиці трагедії
А ось її шанувальникам знайшлося, що сказати в коментарях, дивлячись на таку пишність:
"О богииииии!!!! Красиво дуже)"
"Красуня ❤️🔥"
"Вау🔥"
"Киця😍❤️"
"Гарна ти🤗 😘 😍, Леро😘 🤗 😃!)"
"Божествнно підібраний задній план ️✌️"
Раніше ми розповідали, під час своєї поїздки до Туреччини Товстолес встигала не тільки працювати й засмагати, але ще й підтримувати себе в хорошій формі. Дівчина любить займатися йогою і фітнесом. Для неї, що починала кар'єру в якості моделі, дуже важливо залишатися стрункою і підтягнутою.
У своїх "сторіз" Лера ділилася серією вправ, які робила на курорті прямо в купальнику.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" Товстоліс у вузьких шортах показала себе на відпочинку
Також Politeka повідомляла, що довгонога блондинка з "Жіночого кварталу" в екстра-міні розговорилася перед українцями