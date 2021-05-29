Зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес запаморочила фанатам голову відвертим фото

26-річна красуня активно веде свій Instagram-блог, радуючи тисячі своїх шанувальників як моментами з робочого життя, так і особистого. На новому знімку, яким актриса поділилася в соцмережі, Лера продемонструвала, що залишилося від її турецької засмаги, передає Politeka.net.

Як відомо, нещодавно Товстолес повернулася з Туреччини, де побувала разом із колегами-гумористами. Увечері зірка виступала на фестивалі "Весело 2021", а вдень встигала насолодитися південним сонечком і морем.

На свіжому фото Лера позувала в сірій міні-сукні з рюшами, "родзинкою" якої стала, безумовно, зона декольте. Дівчина приспустила дуту курточку, продемонструвавши свою засмагу. Особливо контрастувала біла смужка на грудях в порівнянні з більш темними шиєю й плечима.

"💫 🙆 ✨", - смайликами підписала це фото Товстолес.

А ось її шанувальникам знайшлося, що сказати в коментарях, дивлячись на таку пишність:

"О богииииии!!!! Красиво дуже)"

"Красуня ❤️🔥"

"Вау🔥"

"Киця😍❤️"

"Гарна ти🤗 😘 😍, Леро😘 🤗 😃!)"

"Божествнно підібраний задній план ️✌️"

Раніше ми розповідали, під час своєї поїздки до Туреччини Товстолес встигала не тільки працювати й засмагати, але ще й підтримувати себе в хорошій формі. Дівчина любить займатися йогою і фітнесом. Для неї, що починала кар'єру в якості моделі, дуже важливо залишатися стрункою і підтягнутою.

У своїх "сторіз" Лера ділилася серією вправ, які робила на курорті прямо в купальнику.

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