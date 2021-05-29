Відомий український ведучий шоу" Холостяк " і " Холостячка", Григорій Решетник, постав у шикарному костюмі на весіллі

Вже більше 10 років Григорій перебуває у шлюбі з Христиною, повідомляти Politeka.net. Подружжя виховує трьох дітей - Івана і Дмитра, і молодшого, який з'явився на світ в 2020-му, Олександра.

Щасливі батьки часто показують, як проводять час разом з синами. Цього разу Григорій опублікував фото, зроблене на чиєму-те весіллі. Григорій позує на сонячному знімку на тлі шикарних весільних декорацій-квітів і пір'я. Григорій в темному костюмі і білій сорочці з метеликом.

"Wedding Day 🧡", - написав Решетник.

Цікаво, що телеведучий заінтригував, не згадавши, чиє весілля після гучного пост-шоу"Холостяк".

Всього за кілька хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Купідон ❤️", - прокоментувала дружина Христина.

"Красунчик😍", "Гриша ти найкращий", " Класнючий такий!!", " То є файно 😍 😍 😍 ", " Суппер.🔥🔥🔥❤️❤️ ",- написали користувачі Мережі.

Відзначимо, в одному з інтерв'ю Христина розповіла, що Григорій активно допомагає їй з дітьми. За словами дівчини, чоловік і підгузник поміняє, і спати укладе, і погуляє.

Нагадавши, дружина ведучого реаліті-шоу" Холостяк " Григорія Решетника показала, як справляється з трьома синами.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника показала сина, одягнувшись як він.

Також Politeka писала, ведучий реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник з дружиною Христиною показали реалії життя з трьома дітьми, викроївши момент для романтики.