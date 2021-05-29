Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, не втрималася, щоб не поділитися своєю думкою з приводу вибору Михайла Заливако

Так, багато шанувальників дівчини допитувалися у неї, як їй пара "Холостяка 11" Заливако та Анни Богдан. Даша кілька днів зберігала мовчання, але, дочекавшись пост-шоу, де розкрили деталі сезону, все ж висловилася.

Квіткова зазначила, що завжди "за те, щоб любов траплялася". Дружина Добриніна звернулася до фанатів шоу в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Я завжди за те, щоб перемагала любов! Вона цього разу, власне, й трапилася, і мені це дуже подобається. Якщо ви думаєте, що ви якось знаєте краще, то я вас розчарую - це не так. Мені здається, що дві людини, які знаходять один одного, вони все-таки знають про відносини один до одного краще, ніж будь-хто", - заявила Квіткова.

Як відомо, багато хто пророкував перемогу іншій фіналістці - Юлі "Зайці". У зв'язку з цим, на Заливако та його обраницю посипалися гнівні коментарії в Мережі, мовляв, вони з Анею зовсім не підходять один одному. Можливо, тому Квіткова спробувала донести до публіки своє бачення ситуації.

Тим часом "Холостяк 11" зі своєю коханою за три місяці "тиші", поки проєкт виходив на телеекрани, встигли не тільки зняти квартиру в Києві та з'їхатися, але ще й відпочити разом у Туреччині потай від усіх. На пост-шоу вони ще раз довели, що, як і раніше, люблять один одного.

"Недовго вони будуть разом", "хоча у мене не було в цьому сезоні фаворитки, але я завжди радію, коли пара залишається разом. Любов Міші та Ані на все життя", "він видно що любить, а вона і жодного разу не сказала що любить!", "Ура! Я дуже рада! Красива пара. Щастя вам і любові, любові, любові!!",- коментували в Мережі.

Нагадаємо, що переможниця "Холостяка" з Заливако не стрималася і висловила все, що думає:" якщо когось не влаштовує...".

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