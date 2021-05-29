Популярна співачка Наташа Могилевська показала незвичайне фото в соцмережі

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно приголомшила фанатів змінами в зовнішності і помітним схудненням, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка знову зібралася худнути, про що повідомила шанувальникам в мережі, виклавши оригінальне фото з рулеткою в руках.

На новому знімку Наташа зображена на вулиці, вона стоїть біля торця будівлі і ніби вимірює себе рулеткою. Перед камерою зірка з'явилася в стильному образі - на ній світле плаття цікавого фасону з широкими рукавами, поверх якого одягла оригінальний чорний корсет на талію. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і густі нарощені вії.

У підписі до фотографії Могилевська написала: "Дарую подарунок! Пишіть в коментарях: як ви думаєте, з якої ваги я стартую і починаю худнути? Хто перший вгадає точну цифру, подарую ексклюзивний подарунок, без якого нікуди в боротьбі із зайвою вагою. Я прочитала всі ваші коментарі і хочу подякувати за вашу підтримку, за ваші компліменти! Я вас люблю! Разом ми сила".

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