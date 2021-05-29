Модель Соня Євдокименко порадувала шанувальників яскравим фото з прогулянки в японському саду

Як повідомляє Politeka.net, юна внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко - успішна блогерка і модель, яка підкорила світових кутюр'є і модні будинки. Дівчина живе в Нью-Йорку, де навчається в престижній школі дизайну. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими. Так, нещодавно вона виклала яскраве фото з прогулянки в японському саду посеред Америки.

На новому знімку Соня відображена серед високих густих дерев, в яких потопає дивовижна будівля в японському стилі. На прогулянку дівчина вийшла в стильному блакитному костюмчику і модних білих кросах. Цей наряд підкреслив витончену фігурку моделі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Євдокименко розповіла, що це за дивовижне місце. "Післяобідній час в Чайному саду - старому японському саду в США. Оазис під впливом буддійських і синтоїстських релігійних вірувань, що складається з безлічі стежок, флори і фауни, а також елементів води і скель, оформлених в японському стилі. Воістину, безтурботне місце, щоб налаштуватися і пригальмувати", - поділилася Соня.

Шанувальники тут же почали коментувати її нове фото: "Ух яка красива картинка", "Дуже спокійно", "Красиве місце", "Софія, Ви королева саду!", "Яка ви красива".

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