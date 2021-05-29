Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва ризикнула розповісти правду про свої незвичайні смаки, що стосуються зовнішності

39-річна зірка, яка зараз живе в Москві разом із чоловіком, продюсером "ВІА Гри" Костянтином Меладзе, зробила новий пост в Instagram, в якому розкрила секрет своєї пишної шевелюри, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На кадрах блондинка повернулася до глядачів спиною, розпустивши довгі локони. У підписі співачка розповіла про те, що любить і що не любить робити з волоссям.

"Суботній камінг-аут 😎 Я не люблю розчісуватися 😜 не в сенсі фізично. Коли я роблю це - мені приємно! Але я не люблю стан, коли моє волосся занадто гладке. Тому навіть після процедур в салоні, як на відео - після фарбування, я прошу просто висушити волосся. Не витягаючи, не укладаючи. Обожнюю стан чистого об'ємного волосся, в якому багато повітря. При цьому, наприклад, іноді хочу підстригтися коротко - під каре 🙈 але рада, що це бажання проходить 😎 загалом, розчісуюся один раз - перед миттям голови хорошо гребінцем. Рада, що до такої мене вже звикли 😎 і соррі всі, кого це бісить😜", - поділилася Віра.

Крім того, Брежнєва зізналася, як нещодавно вдалася до штучних локонів, щоб додати обсягу своїй зачісці.

"Тиждень тому на премії РуТв для образу ми додали трохи пасом на шпильках. Це було всього на вечір. Обожнюю свої, бережу їх і довіряю тільки професіоналам", - повідомила вона.

Користувачі з ентузіазмом обговорили пост Брежнєвої:

"Оо, Віра, я прям як ти)) теж не люблю гребінець і в перукарні прошу сушити просто, без усього. Для мене найкращий гребінець - це мої пальці🙌"

"А я, навпаки, люблю саме витягнуті після салону 🙈 😁"

"А я думала, що це тільки я така 😂не люблю розчісуватися, люблю легкий бардак на голові 😄коли волосся гладке я ходжу як робот 😆 з прямою головою"

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