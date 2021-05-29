Володимир Дантес, чоловік співачки Наді Дорофєєвої, розбурхав публіку несподіваними кадрами

Як відомо, 32-річний артист став відомий завдяки "Фабриці зірок", де справив справжній тріумф. Ним відразу зайнялася Наталія Могилевська, але через деякий час Дантес вирішив зробити паузу і повернувся на сцену тільки в 2019 році. Зараз красень активно веде соціальні мережі, де ділиться не тільки творчістю, а й особистими кадрами.

Зокрема, в своїх нових "сторіз" чоловік Дорофєєвої показав пригоди в українській глибинці, передає Politeka.net.

Спочатку зірка захоплювався навколишньою природою, порівнюючи рідну "неньку" з Шотландією - наскільки вистачало очей все потопало в зелені. Потім артист познайомився з місцевою фауною. Його увагу привернула корова, що паслася неподалік. Безстрашний Володимир підійшов до неї ближче, простягнувши руку.

"Мілка... Ай, не їж мені палець!", - раптом скрикнув він, так як тварина вже встигла спробувати його на смак.

"Щось мене всі їдять", - поскаржився в підписі Дантес.

Наступним, з ким подружився співак, стало щеня. Малюк почав лащитися до Володимира, а той пожартував: "Це вовк, хлопці, дивіться... Напад вовка... скажений"

"Волчара атакував", - підписав він кадри.

Раніше ми розповідали, що Дантес в соцмережі раптом заговорив про відхід з шоу-бізнесу і бажання зайнятися садівництвом.

Співак показав саджанці в горщиках і заявив: "Через 5-8 років йду з шоу-бізу. Так як почнуть плодоносити дуби з трюфелями".

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