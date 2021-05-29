Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", показала фото з відпочинку у свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу телезірка показала чарівне фото з відпочинку в Мексиці, куди вона з чоловіком вирушила відзначати свій 42-й народження.

На нових знімках Марія постала у всій красі, на тлі приголомшливого пейзажу. Перед камерою красуня з'явилася в стильному чорному купальнику з воланами, який підкреслив ідеальну фігуру, а Свій образ доповнила милою пляжної капелюшком. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки чарівна посмішка.

У підписі до фотографій Єфросиніна написала: "Сутінкове спокійне море здатне зняти всі тривоги і погані думки, Манечка!",- завжди говорив мій тато! І адже він правий! Заради таких пляжів варто долати тисячі кілометрів". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нові фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "На фото першому як ефект "хало" присутній. Прям навколо сяйво", "Яка ви прекрасна, і всередині, і зовні", "Круто, Маруся, ти світишся", "Ідеальна фігура. Ідеальний фон", - пишуть фанати.

Нагадаємо, що Єфросиніна і кравець з "Квартал 95" викликали бурю емоцій своїми перевтіленнями, відео: "Маша в ролі..."

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з короткою стрижкою стала невдалою копією Макса Барських: "більше схожа на..."

Також Politeka писала, що безбашенна Єфросиніна влаштувала бійку з актрисою "Квартал 95", кадри свавілля: "спочатку б'ються, потім..."