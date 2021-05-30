Дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова схвилювала новим постом-посланням, виклавши миле фото в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча і блогер Поліна Логунова, яка є дружиною українського актора Дмитра Ступки, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася милим фото, але в підписі до нього схвилювала шанувальників, заговоривши про біль і помилки.

Як видно, на новому знімку Поліна відображена на яскравому блакитному тлі, вона сидить у цікавій позі і не дивиться в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в легкому рожевому платті цікавого фасону, яке красиво лягло по фігурі, а доповнила свій образ стильними рожевими шпильками. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографії Логунова написала: "нам здається, що життя дає обставини, зустрічі, людей, складності, щоб ми йшли з цим і отримували задоволення, вирішили завдання і кайфували – мовляв – життя – це кайф. Я вважаю - життя - це постійний іспит, ти постійно щось здаєш - і ось від здачі іспиту залежить майбутнє. Ми не зупиняємо життя після помилки, будемо також дихати і щось робити, але фатальна помилка, яка трапилася після яскравої емоції і ось цього «жити треба в кайф» погубить все, навіть світле майбутнє. Перед прийняттям важливого рішення, завжди, почуття зашкалюють і людина вибирає те, що простіше, а треба вибрати те, що заподіює найсильніший біль, бо це і є іспит".

Нагадаємо, Дружина Ступки Логунова не стримала радості, оголосивши про поповнення в родині: "У нас...".

Як повідомляла Politeka, Дружина Ступки Логунова пішла наперекір психологам, поділившись своїми правилами виховання дочки: "Плювати...".

Також Politeka писала, Дмитро Ступка відверто розповів про великий розлад в сім'ї: "Не можуть один одного пробачити".