Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україною" в 2018 році, показала яскраве фото в соцмережі

Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала головною красунею України в 2018 році – тоді модель отримала титул "Міс Україна 2018", прославилася на всю країну і зібрала величезну аудиторію шанувальників у своєму Instagram. Дівчина бере активну участь у фотосесіях, в яких не соромиться показати свою розкішну фігуру і пружні форми. А нещодавно виклала в соцмережі Гарячий кадр, на якому знову показала ідеальне тіло.

На новому знімку Леоніла відображена при тьмяному світлі і на сірому тлі. Перед камерою вона з'явилася в стильному і навіть зухвалому образі – на ній стильний темний костюм в дрібну білу смужку, під піджаком якого не навіть білизни. Цей наряд тільки підкреслив природні спокусливі форми моделі. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Гузь нічого не написала, залишила лише кумедне емодзі-полуничку. Шанувальники красуні тут же почали обговорювати її новий образ, засинаючи компліментами в коментарях до публікації. "Модно", "Чудовий, елегантний і стильний образ", "Красуня", "На цьому фото прекрасно все!", "Ти така красива", "Яке красиве фото", "Ти прекрасна", "Чарівна", "Ідеальна", - пишуть захоплені шанувальники в коментарях до фото Леоніли.

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