Син Софії Ротару Руслан Євдокименко трепетно привітав єдину дочку з 20-річчям
Як повідомляє Politeka.net, єдиний син легендарної артистки Софії Ротару Руслан Євдокименко часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, в цей раз він трепетно привітав єдину дочку Соню з її першим важливим ювілеєм – 20-річчям. У соцмережі Руслан опублікував рідкісні фото Соні і з Сонею, на яких можна побачити, як дорослішала дівчина.
Так, в цій добірці є забавне дитяче фото Софії, на якому вона позує з розмальованим обличчям і білими губами. Також є кадри з перших професійних фотосесій дівчини в якості моделі. І є кілька знімків, на яких Соня позує з улюбленим татом.
У підписі до публікації Руслан Євдокименко ніжно привітав доньку з її днем народження. "Особливий День! Двадцять років тому, під час божевільної грози, ти з'явилася на світ! Дитя Любові! Софія, будь абсолютно щаслива! Будь здорова і нехай всі твої мрії стануть реальністю. Люблю тебе безмірно!",- написав щасливий батько.
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А його фоловери приєдналися до привітань в коментарях до фото Соні: "Вітаю! Нехай гармонія ніколи не відпускає", "З іменинницею! Всього самого найкращого", "Вітаю Вас", "З Днем народження, Сонечка! Бажаю всього найкращого! Бережи себе!", "З Днем Народження чудову Сонечку! Нехай буде здоровою і щасливою", "Софія, здоров'я тобі і здорових батьків".
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