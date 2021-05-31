Нова "Холостячка" Злата Огневич поділилася яскравим кадром з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", в якому буде шукати свою другу половинку. Красуня часто радує публіку яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня показала шанувальникам в соцмережі сміливе фото в незвичайному образі.

Як видно, на новому знімку Злата відображена на світлому тлі, і сама вся чи не світиться. Перед камерою співачка з'явилася в оригінальному прозорому вбранні, під яким просвічується біла білизна і ідеальна фігурка. Її волосся зібране з елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж з сріблястими стрілками, вона загадково дивиться в об'єктив, приклавши долоню до щоки.

У підписі до фотографії Огневич написала: "50 відтінків нюд". Фанати не пройшли повз і тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Як ніжно", "Кохана, красуня", "Чарівна ніжна красуня", "Класне фото", "Жіночно", "Прекрасна фея", "Красуня", "Ніжність", "Красиво, фото супер", "Красуня", "Яка красива", - пишуть захоплені шанувальники в коментарях до фото Злати.

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