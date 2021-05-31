Популярна співачка Ані Лорак перед виступом похвалилася фігурою в золотому вбранні
Виконавиця заради залучення уваги намагається часто міняти образи, і хоча Лорак вже багато років не змінює репертуар і співає в однаковому стилі і знімає схожі кліпи, на виступах вона намагається показувати різні вбрання. Пере своїм виступом Лорак показала черговий яскравий лук.
Щоб підкреслити результати своєї роботи над собою, Кароліна одягла коротеньку золоту сукню і спокусливо вигнулася перед камерою. Пригнувшись вниз і трохи вперед, Лорак також показала не тільки стрункі ноги, але ще і пишний бюст в досить відкритому декольте.
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Не секрет, що зірка пишається формою, якої досягла після народження дочки. Скинувши зайві кілограми, артистка стала надягати відкриті наряди, підкреслюючи власну привабливість якомога більш блискучими сукнями або костюмами з паєтками і нашивками. В цілому, образ вийшов запам'ятовуюіщімся.
До того, як надіти Золотий костюм, на попередніх кадрах, якими Лорак поділилася в "сторіз" у себе в Instagram, артистка показала себе в іншому, повсякденному Луці.
Якщо на перших кадрах Лорак більш-менш виглядала натурально, не рахуючи яскравого макіяжу, який зробив її губи ще пишніше, то на останніх - явно переборщила з фільтрами. Можна розгледіти її брови-колоди і неприродно великі губи з насиченим рум'янцем на щоках.
На концерт Лорак приїхала в білій футболці, модних джинсах з високою талією і чорній кепці.
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