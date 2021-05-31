Популярна співачка Ані Лорак перед виступом похвалилася фігурою в золотому вбранні

Виконавиця заради залучення уваги намагається часто міняти образи, і хоча Лорак вже багато років не змінює репертуар і співає в однаковому стилі і знімає схожі кліпи, на виступах вона намагається показувати різні вбрання. Пере своїм виступом Лорак показала черговий яскравий лук.

Щоб підкреслити результати своєї роботи над собою, Кароліна одягла коротеньку золоту сукню і спокусливо вигнулася перед камерою. Пригнувшись вниз і трохи вперед, Лорак також показала не тільки стрункі ноги, але ще і пишний бюст в досить відкритому декольте.

Не секрет, що зірка пишається формою, якої досягла після народження дочки. Скинувши зайві кілограми, артистка стала надягати відкриті наряди, підкреслюючи власну привабливість якомога більш блискучими сукнями або костюмами з паєтками і нашивками. В цілому, образ вийшов запам'ятовуюіщімся.

До того, як надіти Золотий костюм, на попередніх кадрах, якими Лорак поділилася в "сторіз" у себе в Instagram, артистка показала себе в іншому, повсякденному Луці.

Якщо на перших кадрах Лорак більш-менш виглядала натурально, не рахуючи яскравого макіяжу, який зробив її губи ще пишніше, то на останніх - явно переборщила з фільтрами. Можна розгледіти її брови-колоди і неприродно великі губи з насиченим рум'янцем на щоках.

На концерт Лорак приїхала в білій футболці, модних джинсах з високою талією і чорній кепці.

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