Фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк стала популярним блогером серед українців завдяки проекту "Супер топ-модель по-українськи". Красуня активно веде соціальні мережі, де показує як свої роботи, так і себе.
Цього разу Соня вирішила згадати фотосесію з молодими красенями. Хлопці були зовсім роздягнені і взялися за ніжки Плакидюк, поки вона їх взяла за голову. Красуня одягла корсет і прикраса на шию, а волосся повністю розпустила, вражаючи довгою.
"Пора повторити", - написала Плакидюк, звернувшись до фотографа, який робив зйомку.
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Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Закохатися в цю картину", "це просто", "Богиня", " Фото називається : жіноче і чоловіче начало. Пробудження. Дуже живе, красиво!!!", "Ну і пощастило ж хлопцям, нічого не скажеш!", "Моя улюблена серія фоточок, справжній вогонь".
Повідомлялося, що фотограф Соня Плакидюк здивувала шанувальників яскравим дефіле в розкішних вишиванках.
Як видно, Соня не тільки знімала себе в дзеркалі, приміряючи сукні, але і позувала перед об'єктивом, змінюючи пози і ракурси. Дівчина приміряла шість дивовижних нарядів різних кольорів, візерунків і текстури, а фанатам запропонувала вибрати, яке з суконь їм подобається найбільше.
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