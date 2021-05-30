Співачка Оля Полякова знову заговорила на тему домагань Костянтина Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова, яка після одкровень Ані Лорак про непристойні пропозиції Костянтина Меладзе зробила і свій камінг-аут, тепер знову заговорила на цю тему. В інтерв'ю Каті Осадчій в "Світському житті" артистка зізналася, що в той час такі "підкати" сприймалися в порядку речей, але тепер вона зрозуміла, що отримала травму від цих домагань (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Олі, вона виросла в патріархально країні, де подібна поведінка чоловіків сприймається як норма, і це артистку сильно обурює. Вона одна з небагатьох знаменитостей відверто піднімає цю тему і звертається до жертв домагань з проханням не мовчати про це.

Що стосується Костянтина Меладзе, то інцидент Полякової з ним трапився, коли молода співачка проходила кастинг в "ВІА Гру". "Ну скажіть, будь ласка, якщо посадити дівчинку на коліна. Це що? Це він хотів мене як Дід Мороз покатати? Або може подаруночок мені після цього ще подарувати? Мене домагалися, але мене не змушували", - розповіла Полякова.

За її словами, тоді це не сприймалося, саме як домагання, але з часом вона зрозуміла, що саме це і було тоді. "Зараз я аналізую і розумію, що це мене травмувало. Багато років я в себе не вірила. Коли тебе не сприймають, як музиканта, як професіонала, а тільки як с*кс-об'єкт і шматок м'яса – це в глибині душі ранить, - заявила Оля.

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