Відомий український співак Олексій Потапенко (Потап), чоловік Насті Каменських, повеселився з дружиною і подругою вдома

Разом з дружиною Настею Каменських Потап веде активний спосіб життя, часто подорожує, відпочиває закордоном і розповідає про нові кліпи. Чоловік також не тільки сам перебуває в групі, він ще продюсує багатьох артистів.

Зайнятість, тим не менш, не заважає Потапу добре відпочивати у вільні хвилини. Артист звик, що вдома у них з Настею часто присутні друзі і родичі. Після розлучення з Позитивом, найкраща подруга Насті стала часто з'являтися в гостях у друзів. Вчора зірка провели цілий день разом і хвалилися домашнім вечором в колі близьких.

Потап вирішив розбавити атмосферу посиденьок дружини і подруги Анни, тому заспівав їм, граючи на гітарі жартівливу пісеньку "солодкий пиріжок", яку сам вигадав.

"Пора на "Голос країни"; однозначно; причому дуетом з кумом. Дві Гавайські гітари-Гарбунович і Потап " - жартують фанати під постом.

Раніше чоловік показав, як відпочиває в Дубаї і активно ділиться цікавим контентом з фанатами в Instagram. На фото Потап здався в білій футболці і шортах. Поруч можна побачити друзів Олексія, які разом з Виконавцем тримали величезну рибу.

"Виловили велику рибу в Дубаї, назвали її massadoption", - написав Потапенко під фотографією.

"Очманіти", Ого, рибка", "хто кого ще зловив", "Ha Моргенштерна чимось схожа)))", "Там же і посадять тебе за рибу, даремно афішуєш",-відповіли фанати.

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